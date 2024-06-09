YKS AYT pizza sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT’de çıkan pizzanın kenarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabı nedir?

AYT pizza sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sorunun hangi alanda adaylara yöneltildiği ve şıkların ne olduğunu yönünde araştırmalar sürerken adayların aklına soruların yanıtları var. ÖSYM ile netlik kazanacak durum öncesinde sosyal medyadan araştırmalar hız kazandı. Peki; YKS AYT pizza sorusunun yanıtı nedir?