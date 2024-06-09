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YKS AYT pizza sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT'de çıkan pizzanın kenarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabı nedir?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
14:02
YKS AYT pizza sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT'de çıkan pizzanın kenarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabı nedir?
Adaylar YKS'de 2. oturumu tamamladı. Alanda Yeterlilik Testi ardından sorularına yanıt arayan öğrenciler soluğu sosyal medyada aldı. En çok araştırılanlar arasında yer alan AYT pizza sorusu ve cevabı gündemdeki yerini koruyor. 'Pizzanının kenarını yemeyen Ayşe' ifadesinin geçtiği soruda yanıt sorgulanıyor. İşte, YKS AYT pizza sorusu hakkında merak edilenler...