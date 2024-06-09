YKS AYT Tarih ve Coğrafya soruları ve cevapları 2024: ÖSYM AYT Sosyal Bilimler Testi Tarih-Coğrafya soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS AYT Tarih ve Coğrafya soruları ve cevap anahtarı sınavdan çıkan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sözel puanlarını merak eden öğrenciler, AYT Tarih ve Coğrafya soruları ve cevapları kitapçığının yayınlanması ile birlikte aldıkları net sayısını hesaplayabilecekler. Peki, ÖSYM AYT Sosyal Bilimler Testi Tarih ve Coğrafya soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?