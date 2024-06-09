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YKS AYT Tarih ve Coğrafya soruları ve cevapları 2024: ÖSYM AYT Sosyal Bilimler Testi Tarih-Coğrafya soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
12:52
YKS AYT Tarih ve Coğrafya soruları ve cevapları 2024: ÖSYM AYT Sosyal Bilimler Testi Tarih-Coğrafya soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS AYT Tarih ve Coğrafya soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversite tercihlerini aldıkları puana göre yapacak olan adaylar, bugün YKS'nin ikinci ayağına katılım sağladı. Sınavdan çıkan öğrenciler, AYT Tarih soruları ve AYT Coğrafya soruları yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. AYT Tarih- Coğrafya soruları ve cevap anahtarı ile adaylar kaç net yaptığını hesaplayabilecek. Peki, ÖSYM AYT Sosyal Bilimler Testi Tarih ve Coğrafya soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?