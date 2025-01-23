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YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
16:01
YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri
2025 yılında üniversiteye adım atmayı hedefleyen milyonlarca aday, ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma geçti. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için hazırlıklarına devam ediyor. ÖSYM YKS sınav başvuru tarihleri için açıklama yaptı. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman? İşte, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri.