YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri

Üniversite sınavı için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM 2025 sınav takvimini paylaştı. Böylece YKS başvuru tarihleri belli oldu. Peki; YKS sınavı başvuru ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ve başvuru süreci hakkında detaylar...