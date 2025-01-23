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Haberler Yaşam YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:01

YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri

2025 yılında üniversiteye adım atmayı hedefleyen milyonlarca aday, ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma geçti. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için hazırlıklarına devam ediyor. ÖSYM YKS sınav başvuru tarihleri için açıklama yaptı. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman? İşte, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri.

YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri

Üniversite sınavı için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM 2025 sınav takvimini paylaştı. Böylece YKS başvuru tarihleri belli oldu. Peki; YKS sınavı başvuru ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ve başvuru süreci hakkında detaylar...

YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2025 YKS başvurularının 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 3 Mart 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

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YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak gerekli bilgileri doldurup, başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS SINAV TARİHLERİ
Üniversite sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 22 Haziran 2025

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ 2025 | ÖSYM paylaştı! YKS başvuru ne zaman? İşte üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lise son sınıf öğrencileri ile mezun adaylar, 2025 YKS'ye başvuru yapma hakkına sahiptir. Sınava başvurabilmek için belirli şartlar ve gereklilikler bulunmakta, bu bilgilere ÖSYM'nin yayımladığı YKS Kılavuzu'ndan ulaşılabilir.

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