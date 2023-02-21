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Haberler Yaşam YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:38

YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası öğrenciler YKS başvuru tarihi 2023 hakkında araştırmalarda bulunuyor. Üniversiteler hibrit sisteme geçerken, YKS 2023 için 2. dönem konuları yer almayacak. Üniversiteler iki hafta ertelenirken öğrenciler, "YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, YKS ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM duyuru için öğrenciler ve ebeveynleri bekleyişe geçti. Peki, YKS ertelenecek mi? 2023 YKS başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar

YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası milyonlar öğrenci YKS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS'de ikinci dönem konularının yer almayacağını bildirmişti. Peki YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? YKS ertelendi mi? İşte konu hakkında detaylar

YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

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YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI

Bakan Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi:

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"

YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra 2023 YKS takvimi seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

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