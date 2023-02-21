YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI

Bakan Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi:

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"