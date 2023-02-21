YKS ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası öğrenciler YKS başvuru tarihi 2023 hakkında araştırmalarda bulunuyor. Üniversiteler hibrit sisteme geçerken, YKS 2023 için 2. dönem konuları yer almayacak. Üniversiteler iki hafta ertelenirken öğrenciler, "YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, YKS ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM duyuru için öğrenciler ve ebeveynleri bekleyişe geçti. Peki, YKS ertelenecek mi? 2023 YKS başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar