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YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:12
YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?
2025 yılında üniversiteye yerleşmeyi hedefleyen milyonlarca aday, ÖSYM'nin düzenleyeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanla hazırlanıyor. Sınav takviminin geçtiğimiz günlerde açıklanması ile birlikte başvuru tarihleri de adaylarla paylaşıldı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT ve YDT tarihleri.