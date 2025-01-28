YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?

2025 yılı üniversite sınavına girecek adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini heyecanla bekliyordu. Sınav tarihleri ve başvuru süreçleri netleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belirlendi ve başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar.