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Haberler Yaşam YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:12

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?

2025 yılında üniversiteye yerleşmeyi hedefleyen milyonlarca aday, ÖSYM'nin düzenleyeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanla hazırlanıyor. Sınav takviminin geçtiğimiz günlerde açıklanması ile birlikte başvuru tarihleri de adaylarla paylaşıldı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT ve YDT tarihleri.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?

2025 yılı üniversite sınavına girecek adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini heyecanla bekliyordu. Sınav tarihleri ve başvuru süreçleri netleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belirlendi ve başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2025 YKS başvurularının 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 3 Mart 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

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YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak gerekli bilgileri doldurup, başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?

YKS SINAV TARİHLERİ
Üniversite sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 22 Haziran 2025

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte?

YKS SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lise son sınıf öğrencileri ile mezun adaylar, 2025 YKS'ye başvuru yapma hakkına sahiptir. Sınava başvurabilmek için belirli şartlar ve gereklilikler bulunmakta, bu bilgilere ÖSYM'nin yayımladığı YKS Kılavuzu'ndan ulaşılabilir.

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