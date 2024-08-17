YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR LİSTESİ PDF 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu bu aşamada adaylara yol gösterecek. Bu noktada 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte; YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 görüntüleme ekranı...