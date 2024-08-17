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Giriş Tarihi: 17.08.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:42

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR LİSTESİ PDF 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS ek tercihleri kapsamında ikinci kez şansını deneyecek adaylar YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları için araştırmalara başladı. Tercih listesi oluşturma aşamasında 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları adaylara rehber olacak. Üniversite kayıtları 23 Ağustos'ta sona erecek. Akabinde ise ek tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2024 YKS boş kontenjanları açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 listesi ve tüm detaylar...

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR LİSTESİ PDF 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu bu aşamada adaylara yol gösterecek. Bu noktada 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte; YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 görüntüleme ekranı...

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR LİSTESİ PDF 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınan YKS tercih işlemlerinin ardından üniversite tercih sonuçları 13 Ağustos 2024 Salı günü açıklandı.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

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YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR LİSTESİ PDF 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtlarının 23 Ağustos'ta biteceği göz önünde bulundurulduğunda 2024 YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR LİSTESİ PDF 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR LİSTESİ PDF 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 23 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ilk haftası başlayacağı söylenebilir.

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