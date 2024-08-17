Giriş Tarihi: 17.08.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
22:42
YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR LİSTESİ PDF 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
YKS ek tercihleri kapsamında ikinci kez şansını deneyecek adaylar YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları için araştırmalara başladı. Tercih listesi oluşturma aşamasında 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları adaylara rehber olacak. Üniversite kayıtları 23 Ağustos'ta sona erecek. Akabinde ise ek tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2024 YKS boş kontenjanları açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 listesi ve tüm detaylar...