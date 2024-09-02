Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:24
YKS boş kontenjanlar 2024 PDF! ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite kayıt işlemleri için bugün son gün. İlk tercih sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar için takvim ek yerleştirme ile devam edecek. Bu noktada YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak yeni bir tercih listesi oluşturacak adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile belirlenen tarihlerde 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları dikkate alınarak hazırlanan listeler sisteme kaydedilecek. Peki 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve ek tercih bilgileri…