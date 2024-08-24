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Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:29

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖK son dakika açıklamaları gündemde! YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçları ardından hedefledikleri bölümü ilk başvurularda bulamayanlar YKS ek tercih işlemlerine yönelmeyi bekliyor. Kılavuza alınacak başvurular YKS boş kontenjanlar 2024 listesi kapsamında yapılacak. Bu noktada gözler YÖKATLAS üniversite taban puanları listesine dönerken üniversitelerden gelecek kontenjan bilgisi de oldukça önemli. Peki; YKS boş kalan kontenjanlar açıklandı mı, nereden öğrenilir?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖK son dakika açıklamaları gündemde! YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS boş kontenjanlar açıklandı mı sorusu her gün yanıt aramaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercih işlemleri beklenirken YKS taban puanları kontrol ediliyor. İlk yerleştirmenin ardından sırada 2. tercih tarihleri var. Konuyla ilgili ÖSYM ve YÖKATLAS açıklamaları gündemde. Peki; YKS üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı, nereden sorgulanır?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖK son dakika açıklamaları gündemde! YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS 2. TERCİH NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçları ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta tamamlandı.

YKS ek tercih başvurularının da bu tarihlerin ardından başlaması bekleniyor.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖK son dakika açıklamaları gündemde! YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024

2024 YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanları henüz adaylarla buluşmadı. Aday öğrenciler geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖK son dakika açıklamaları gündemde! YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı?

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Üniversite ek tercihi kimler yapabilir, nasıl yapılır sorusu da merak edilenler arasında.

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖK son dakika açıklamaları gündemde! YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı?

Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

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