Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
10:29
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖK son dakika açıklamaları gündemde! YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı?
ÖSYM tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçları ardından hedefledikleri bölümü ilk başvurularda bulamayanlar YKS ek tercih işlemlerine yönelmeyi bekliyor. Kılavuza alınacak başvurular YKS boş kontenjanlar 2024 listesi kapsamında yapılacak. Bu noktada gözler YÖKATLAS üniversite taban puanları listesine dönerken üniversitelerden gelecek kontenjan bilgisi de oldukça önemli. Peki; YKS boş kalan kontenjanlar açıklandı mı, nereden öğrenilir?