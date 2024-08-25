Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
11:02
YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF GÜNCEL-YENİ LİSTE 2024 | YÖK Atlas ile YKS üniversite taban puanları ve boş kalan kontenjanlar listesi
YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları 2024 üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar gündemde geldi. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. ek tercih listelerini hazırlamadan önce 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesini araştırıyor. Peki, YKS taban puanları 2024 açıklandı mı? 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanları belli oldu mu? İşte, 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları PDF görüntüleme ekranı…