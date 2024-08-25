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Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:02

YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF GÜNCEL-YENİ LİSTE 2024 | YÖK Atlas ile YKS üniversite taban puanları ve boş kalan kontenjanlar listesi

YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları 2024 üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar gündemde geldi. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. ek tercih listelerini hazırlamadan önce 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesini araştırıyor. Peki, YKS taban puanları 2024 açıklandı mı? 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanları belli oldu mu? İşte, 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları PDF görüntüleme ekranı…

YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF GÜNCEL-YENİ LİSTE 2024 | YÖK Atlas ile YKS üniversite taban puanları ve boş kalan kontenjanlar listesi

1 milyon 670 bin 205 aday arasında 987 bin 388 kişinin üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı. Üniversite kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İlk tercihlerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ÖSYM tarafından açıklanan üniversite boş kontenjanlar listesi kılavuz olacak. Bu doğrultuda YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi araştırılıyor. İşte; ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi 2024 ve üniversite taban puanları PDF ekranı...

YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF GÜNCEL-YENİ LİSTE 2024 | YÖK Atlas ile YKS üniversite taban puanları ve boş kalan kontenjanlar listesi

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRESİ UZATILDI!

YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF GÜNCEL-YENİ LİSTE 2024 | YÖK Atlas ile YKS üniversite taban puanları ve boş kalan kontenjanlar listesi

2024 YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF GÜNCEL-YENİ LİSTE 2024 | YÖK Atlas ile YKS üniversite taban puanları ve boş kalan kontenjanlar listesi

YKS KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığını, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu belirtildi.

Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, böylece devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise 91,14 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF GÜNCEL-YENİ LİSTE 2024 | YÖK Atlas ile YKS üniversite taban puanları ve boş kalan kontenjanlar listesi

Açıklamada, 2024-YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 adayın tercihte bulunduğu, toplam 987 bin 388 adayın yerleştirildiği duyuruldu.

Tercih yapan her dört adaydan birinin ilk tercihine yerleştiği aktarılan açıklamada, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50'sinin (yüzde 49,35) ilk 3 tercihinden birisine yerleşmeyi başardığı belirtildi.

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