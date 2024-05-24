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YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:13
YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!
Türkiye geneli üniversite sınavı denemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ogmmateryal.eba.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek 2024 YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. TYT, AYT, YDT için ayrı ayrı düzenlenecek oturumlar için 12. sınıf öğrencileri hazırlandı. İşte, MEB YKS deneme sınavı tarihleri, saati ve sınav ekranı...