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Haberler Yaşam YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:13

YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!

Türkiye geneli üniversite sınavı denemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ogmmateryal.eba.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek 2024 YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. TYT, AYT, YDT için ayrı ayrı düzenlenecek oturumlar için 12. sınıf öğrencileri hazırlandı. İşte, MEB YKS deneme sınavı tarihleri, saati ve sınav ekranı...

YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!

Türkiye geneli YKS deneme sınavı düzenleniyor. MEB OGM Materyal üzerinden çevrim içi yapılacak sınavla öğrenciler YKS 2024 öncesinde seviyelerini görebilecek. Ülke genelinde ölçülecek sonuçlar adaylar ile kısa sürede paylaşılacak. Peki; YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş nereden, kimler katılabilir? İşte, ayrıntılar...

YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!

MEB İLE YKS'YE DOĞRU 2024!

"YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılacak.

Tarih, saat ve sınav ekranı belli oldu:

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YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!

TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ

25 Mayıs Cumartesi (10.00-20.00): TYT Deneme Sınavı

26 Mayıs Pazar (10.00-20.00): AYT Deneme Sınavı

27 Mayıs Pazartesi (10.00-20.00): YDT Deneme Sınavı

YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!

YKS DENEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

10.00-20.00 saatleri arasında istenilen bir aralıkta sınava katılım sağlayacak öğrenciler deneme Sınavına 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!

SONUÇLAR 28 MAYIS'TA!

Öğrenciler, deneme sınavı sonuçları, sıralamaları ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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