YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 Türkiye Geneli YKS deneme sınavı ogmmateryal.eba.gov.tr ekranı!

SONUÇLAR 28 MAYIS'TA!

Öğrenciler, deneme sınavı sonuçları, sıralamaları ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.