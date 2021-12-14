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Haberler Yaşam YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ sınav tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu! İşte ÖSYM sınav takvimi 2022!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 14:42

YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ sınav tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu! İşte ÖSYM sınav takvimi 2022!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklaması ile beraber YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ gibi birçok sınavın tarihi de belli olmuş oldu. Gelecek yıl bu sınavlara katılım sağlayacak olan binlerce aday sabah saatleriyle beraber yeni takvimde yer alan sınav tarihlerini araştırıyor. "ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ ne zaman yapılacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM 2022 Sınav takvimi ve gelecek yıla ilişkin merak edilen o tarihler...

ÖSYM 2022 Sınav takvimi yayımlandı: YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ sınav tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı. YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ gibi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara ilişkin tarihler bu noktada netleşmiş oldu. Hal böyleyken bugün de sabah saatleri ile beraber "ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ ne zaman yapılacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşt 2022 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ sınav tarihi ve detaylar...

ÖSYM 2022 Sınav takvimi yayımlandı: YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ sınav tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

Son dakika haberine göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

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ÖSYM 2022 Sınav takvimi yayımlandı: YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ sınav tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

ÖSYM 2022 Sınav takvimi yayımlandı: YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ sınav tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

ÖSYM 2022 Sınav takvimi yayımlandı: YKS, DGS, KPSS, YÖKDİL, YDS, MSÜ sınav tarihleri 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

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