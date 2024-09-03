YKS EK TERCİH İŞLEMELRİ 2024 ÖSYM | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversitede kayıt kazanmayan adaylar, yayımlanacak olan ek kontenjanlar ile birlikte 2. tercihlerini yapacak. Bu noktada gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?