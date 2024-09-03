Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:45
YKS EK TERCİH İŞLEMELRİ 2024 ÖSYM | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri tamamlandı, bu noktada ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlem tarihi araştırılıyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek tercih hakkı tanınıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?