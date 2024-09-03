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Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:45

YKS EK TERCİH İŞLEMELRİ 2024 ÖSYM | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri tamamlandı, bu noktada ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlem tarihi araştırılıyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek tercih hakkı tanınıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS EK TERCİH İŞLEMELRİ 2024 ÖSYM | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversitede kayıt kazanmayan adaylar, yayımlanacak olan ek kontenjanlar ile birlikte 2. tercihlerini yapacak. Bu noktada gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS EK TERCİH İŞLEMELRİ 2024 ÖSYM | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BİTTİ Mİ?

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını yaptı. Elektronik kayıtlar 21 Ağustos tarihinde sona erdi.

Dha sonra YÖK'ten gelen açıklama sonrası belirlenen tarihlerde üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

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YKS EK TERCİH İŞLEMELRİ 2024 ÖSYM | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

YKS EK TERCİH İŞLEMELRİ 2024 ÖSYM | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta tamamladı, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alındı.

YKS ek tercih işlemlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH İŞLEMELRİ 2024 ÖSYM | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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