Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
09:41
YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGULAMA: 2024 ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?
YKS yerleştirme sonuçları açıklaması ardından adaylar 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. 21 Ağustos'ta tamamlan elektronik kayıtlar sonrası tercih işlemlerini ikinci değerlendirme aşamasına bırakanlar YKS ek tercih kılavuzu araştırmalarına başladı. Konuyla ilgili gözler ÖSYM ve YÖK verilerinde. Üniversite boş kontenjanlar üzerinden alınacak başvurularda geri sayım başladı. Peki; YKS 2. tercih ne zaman, tarihler belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...