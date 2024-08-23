YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGULAMA: 2024 ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İlk tercihte hedefledikleri üniversite veya bölümü bulamayan öğrenciler ek tercihler için ÖSYM sistemini kontrol ediyor. Yapılan kayıtların ardından Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından bildirilecek YKS boş kontenjanlar ile işlemler gerçekleşecek. Peki; YKS 2. tercih ne zaman yapılacak?