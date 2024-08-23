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Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:41

YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGULAMA: 2024 ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS yerleştirme sonuçları açıklaması ardından adaylar 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. 21 Ağustos'ta tamamlan elektronik kayıtlar sonrası tercih işlemlerini ikinci değerlendirme aşamasına bırakanlar YKS ek tercih kılavuzu araştırmalarına başladı. Konuyla ilgili gözler ÖSYM ve YÖK verilerinde. Üniversite boş kontenjanlar üzerinden alınacak başvurularda geri sayım başladı. Peki; YKS 2. tercih ne zaman, tarihler belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGULAMA: 2024 ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İlk tercihte hedefledikleri üniversite veya bölümü bulamayan öğrenciler ek tercihler için ÖSYM sistemini kontrol ediyor. Yapılan kayıtların ardından Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından bildirilecek YKS boş kontenjanlar ile işlemler gerçekleşecek. Peki; YKS 2. tercih ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGULAMA: 2024 ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) TYT, AYT ve YDT oturumları ile tamamlandı. Aldıkları puana göre tercih başvurusu yapan adaylar daha sonra YKS tercih sonuçları üzerinden kazandıkları bölüm ve üniversiteleri kontrol etmeye başladı. Sırada YKS ek tercih işlemleri var.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGULAMA: 2024 ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS 2. TERCİH NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçları ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta tamamlandı.

YKS ek tercih başvurularının da bu tarihlerin ardından başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGULAMA: 2024 ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2. yerleştirme sürecini adaylara anlatacak YKS ek tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı. Gelecek kılavuzla birlikte tarihler, tercih adımları ve tercih hakları belli olacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGULAMA: 2024 ÖSYM ile YKS 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS EK YERLEŞTİRME SÜRECİ

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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