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Giriş Tarihi: 21.08.2024 05:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 05:56

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 19 Ağustos'ta üniversite kayıt işlemleri başladı. YKS tercih sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih seçeneği mercek altına alındı. Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesine sayılı gün kala YKS üniversite ek tercih tarihleri araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM son dakika duyuruları!

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar ve taban puanları ÖSYM'ye bildirilecek. Bu kapsamda ise herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercihler başlayacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kimler ek tercih yapabilir? İşte, detaylar…

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

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