Giriş Tarihi: 21.08.2024 05:56
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
05:56
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?
YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 19 Ağustos'ta üniversite kayıt işlemleri başladı. YKS tercih sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih seçeneği mercek altına alındı. Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesine sayılı gün kala YKS üniversite ek tercih tarihleri araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM son dakika duyuruları!