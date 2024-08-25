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Giriş Tarihi: 25.08.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:20

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile üniversite ikinci yerleştirme ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ek tercih tarihleri ve kılavuzu sorgulanıyor. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yerleştirilemeyen öğrenciler ikinci tercih işlemlerini gerçekleştirmek için YÖK ATLAS üzerinden üniversite taban puanlarını, kontenjanları ve sıralamaları control ediliyor.ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek takvim ve kılavuzla birlikte ikinci yerleştirme dönemi başlayacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte,yerleştirme kılavuzu ve tarihleri

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile üniversite ikinci yerleştirme ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Üniversite tercih sonnuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihlerinde yerleştirilemeyen adaylar ikinci tercihler için beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen kılavuz ve takvim ile birlikte süreç başlayacak. Adaylar listelerini oluşturmak üzere üniversite ek yerleştirme işlemlerinin başlamasını bekliyor. İşte YKS ek tercih takvimi

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile üniversite ikinci yerleştirme ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YKS İKİNCİ / EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek tercihlerinin başlayacağı tercih araştırılıyor. 23 Ağustos'ta üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından tercihlerin ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile üniversite ikinci yerleştirme ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile üniversite ikinci yerleştirme ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile üniversite ikinci yerleştirme ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabilirler.

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