Giriş Tarihi: 25.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
20:20
YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile üniversite ikinci yerleştirme ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ek tercih tarihleri ve kılavuzu sorgulanıyor. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yerleştirilemeyen öğrenciler ikinci tercih işlemlerini gerçekleştirmek için YÖK ATLAS üzerinden üniversite taban puanlarını, kontenjanları ve sıralamaları control ediliyor.ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek takvim ve kılavuzla birlikte ikinci yerleştirme dönemi başlayacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte,yerleştirme kılavuzu ve tarihleri