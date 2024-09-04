YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINDA MI? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.