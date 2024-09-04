Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:59

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINDA MI? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YKS tercih sonuçları 13. Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine açıldı. Sonuçların belli olmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından YKS ek tercih süreci bekleniyor. ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuz ve takvimle söz konusu dönem başlayacak. Adaylar ikinci kez listelerine oluşturturken YÖK ATLAS üzerinden üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralamalarını dikkate alıyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINDA MI? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercih işlemleri için ÖSYM AİS ekranı ziyaret edilmeye başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte boş kalan kontenjanların açıklanması ve ikinci üniversite tercihlerinin başlaması bekleniyor. İşte YKS ek tercih kılavuzu ve takvim

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINDA MI? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabileceği duyurulmuştu. Öte yandan YÖK'den açıklama geldi. 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINDA MI? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YKS İKİNCİ / EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek tercihlerinin başlayacağı tercih araştırılıyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından tercihlerin ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINDA MI? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINDA MI? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA