Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:59
YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU YAYINDA MI? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
YKS tercih sonuçları 13. Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine açıldı. Sonuçların belli olmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından YKS ek tercih süreci bekleniyor. ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuz ve takvimle söz konusu dönem başlayacak. Adaylar ikinci kez listelerine oluşturturken YÖK ATLAS üzerinden üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralamalarını dikkate alıyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar