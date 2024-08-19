Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:32

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayında mı?

YKS ek tercih takvimi adayların gündemindeki yerini aldı. YKS tercih sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçların belli olmasıyla birlikte istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih süreci başlayacak. Ek tercih kılavuzu ve tercih takvimi yayımlanması beklenirken adaylar üniversite tercih listelerini YÖK ATLAS üzerindeki taban puanları ve sıralamalara göre oluşturuluyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte, ek yerleştirme kılavuzu ve tarihleri

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayında mı?

YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM AİS ekranından gerçekleştirilecek olan tercihler için ÖSYM'nin kılavuz yayımlaması bekleniyor. YÖK ATLAS taban puanları ve sıralamaları referans alınarak ikinci tercih listeleri oluşturulacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman?

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayında mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayında mı?

YKS İKİNCİ / EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek tercihlerinin başlayacağı tercih araştırılıyor. 23 Ağustos'ta üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından tercihlerin ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayında mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayında mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor

SON DAKİKA