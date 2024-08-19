Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
15:32
YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayında mı?
YKS ek tercih takvimi adayların gündemindeki yerini aldı. YKS tercih sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçların belli olmasıyla birlikte istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih süreci başlayacak. Ek tercih kılavuzu ve tercih takvimi yayımlanması beklenirken adaylar üniversite tercih listelerini YÖK ATLAS üzerindeki taban puanları ve sıralamalara göre oluşturuluyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte, ek yerleştirme kılavuzu ve tarihleri