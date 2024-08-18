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Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:47

YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2024: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercih takvimi merakla bekleniyor. YKS tercihleri 13 Ağustos tarihinde ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih süreci başlatılacak. Tercihler için tercih kılavuzu ve tarihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yayımlanacak. YÖK ATLAS üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını kontrol ederek yeni tercih listelerini hazırlayacak öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte, ek yerleştirme kılavuzu ve tarihleri

YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2024: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ikinci tercihlerini gerçekleştirecek adaylar listelerini hazırlamaya başladı. YÖK ATLAS taban puanları ve sıralamalar referans alınarak oluşturulan listeler için ÖSYM'den gelecek duyuru bekleniyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman?

YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2024: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2024: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?

YKS İKİNCİ / EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek tercihlerinin başlayacağı tercih araştırılıyor. 23 Ağustos'ta üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından tercihlerin ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor.

YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2024: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2024: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

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