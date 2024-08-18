Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
13:47
YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2024: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?
YKS ek tercih takvimi merakla bekleniyor. YKS tercihleri 13 Ağustos tarihinde ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih süreci başlatılacak. Tercihler için tercih kılavuzu ve tarihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yayımlanacak. YÖK ATLAS üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını kontrol ederek yeni tercih listelerini hazırlayacak öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte, ek yerleştirme kılavuzu ve tarihleri