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Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 06:08

YKS EK TERCİH TARİHLERİ: Gözler ÖSYM'de! Üniversite YKS ek tercihleri hangi tarihte, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçlarının açıklanması ile ek tercih tarihleri sorgulanıyor. 19 Ağustos 2024 Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte ek tercih sürecine dair araştırmalar hız kazandı. ÖSYM son dakika duyurularının yakından takip eden adaylar "Üniversite YKS ek tercihleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversite YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ: Gözler ÖSYM’de! Üniversite YKS ek tercihleri hangi tarihte, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda ise üniversiteler için YKS ek tercih süreci yakından takip ediliyor. Peki, Üniversite YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ: Gözler ÖSYM’de! Üniversite YKS ek tercihleri hangi tarihte, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ: Gözler ÖSYM’de! Üniversite YKS ek tercihleri hangi tarihte, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ: Gözler ÖSYM’de! Üniversite YKS ek tercihleri hangi tarihte, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ: Gözler ÖSYM’de! Üniversite YKS ek tercihleri hangi tarihte, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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