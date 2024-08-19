Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
06:08
YKS EK TERCİH TARİHLERİ: Gözler ÖSYM'de! Üniversite YKS ek tercihleri hangi tarihte, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçlarının açıklanması ile ek tercih tarihleri sorgulanıyor. 19 Ağustos 2024 Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte ek tercih sürecine dair araştırmalar hız kazandı. ÖSYM son dakika duyurularının yakından takip eden adaylar "Üniversite YKS ek tercihleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversite YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?