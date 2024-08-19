YKS EK TERCİH TARİHLERİ: Gözler ÖSYM’de! Üniversite YKS ek tercihleri hangi tarihte, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda ise üniversiteler için YKS ek tercih süreci yakından takip ediliyor. Peki, Üniversite YKS ek tercihleri ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?