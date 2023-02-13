Haberler Yaşam YKS ERTELENDİ Mİ? ÖSYM 2023 YKS ertelenecek mi , üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:24

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası öğrencilerin gözü YKS ertelendi duyurusunda. Üniversiteler uzaktan eğitime geçti, MEB'e bağlı okullar bir hafta daha tatil edildi ve üniversite sınavı 2023 için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, "ÖSYM YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM son dakika duyuru ile YKS 2023 hakkında detaylar bekleniyor. Peki, YKS ertelendi mi? YKS başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar