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Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:24

YKS ERTELENDİ Mİ? ÖSYM 2023 YKS ertelenecek mi , üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası öğrencilerin gözü YKS ertelendi duyurusunda. Üniversiteler uzaktan eğitime geçti, MEB'e bağlı okullar bir hafta daha tatil edildi ve üniversite sınavı 2023 için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, "ÖSYM YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM son dakika duyuru ile YKS 2023 hakkında detaylar bekleniyor. Peki, YKS ertelendi mi? YKS başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar

YKS ERTELENDİ Mİ? ÖSYM 2023 YKS ertelenecek mi , üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

YKS 2023 hakkında araştırmalar, yaşanan iki büyük deprem sonrası araştırılıyor. MSÜ geç başvuruları devam ederken, iptal edilen eski ÖSYM sınav takvimi 2023'te YKS 2023 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktı. Peki, YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, ÖSYM'den duyuru geldi mi? İşte konu hakkında detaylar

YKS ERTELENDİ Mİ? ÖSYM 2023 YKS ertelenecek mi , üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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YKS ERTELENDİ Mİ? ÖSYM 2023 YKS ertelenecek mi , üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

YKS ERTELENDİ Mİ? ÖSYM 2023 YKS ertelenecek mi , üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

YKS ERTELENDİ Mİ? ÖSYM 2023 YKS ertelenecek mi , üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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