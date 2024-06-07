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Giriş Tarihi: 07.06.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 10:12

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?

8-9 Haziran tarihlerin gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav merkezlerine ulaşım sağlayacak adaylar ve aileleri YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlere dönülürken hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar merak ediliyor. Peki; 2024 YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl sınav saatlerinde ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanan adaylar için bu yıl ne olacağı merak konusu. 8-9 Haziran 2024 hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak sorusunda gözler öncelikli olarak İETT'ye döndü. Peki; (TYT-AYT-YDT) YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

YSK sınav adayları 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT, YDT sınavları için farklı sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu noktada evden sınav yerine toplu taşıma ile ulaşım sağlamak isteyenler araştırmalara başladı.

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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul ve Ankara'da sınav günü belirli saatlerde ücretsiz olarak kullanılan toplu taşıma için bu yıl açıklama gelmese de yeniden toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması bekleniyor.

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?

8-9 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Genellikle sınavdan 2 saat önce ve sınavdan 2 saat sonrasını kapsayacak şekilde uygulanan ücretsiz toplu ulaşım için açıklama bekleniyor.

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?
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