Haberler
Yaşam
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
10:12
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?
8-9 Haziran tarihlerin gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav merkezlerine ulaşım sağlayacak adaylar ve aileleri YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlere dönülürken hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar merak ediliyor. Peki; 2024 YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...