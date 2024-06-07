YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi, saat kaçtan kaça kadar?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl sınav saatlerinde ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanan adaylar için bu yıl ne olacağı merak konusu. 8-9 Haziran 2024 hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak sorusunda gözler öncelikli olarak İETT'ye döndü. Peki; (TYT-AYT-YDT) YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi?