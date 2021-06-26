HaberlerYaşamYKS kaçta başlayacak? 2021 YKS TYT sınavı toplam kaç dakika sürüyor ve kaçta bitiyor? YKS TYT'de hangi konular ve derslerden sorulacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2021 01:47Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 01:48
YKS kaçta başlayacak? 2021 YKS TYT sınavı toplam kaç dakika sürüyor ve kaçta bitiyor? YKS TYT'de hangi konular ve derslerden sorulacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS maratonu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Bu noktada, TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve toplam kaç dakika sürüyor konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den YKS sınav saati hakkında bilgi verilirken TYT saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek konularına da netlik kazandırıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, TYT'de hangi derslerden ve konulardan soru sorulacak hakkında da bilgi paylaşıldı. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TYT'de hangi dersler olacak? Detaylar haberimizde.