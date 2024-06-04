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YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
06:16
YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumları sınavı YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran cumartesi günü gerçekleşecek. İkinci oturumlar AYT ve YDT ise ise 9 Haziran günü uygulanacak. Adaylar sınava beş gün kala müfredat konularını tekrar gözden geçirmeye başladı. İlk oturum TYT'de; temel sınavlar uygulanacakken ikinci sınav AYT'de alan sınavlar uygulanacak. Sınavın konuları ve kazanımları belli oldu. Peki YKS AYT TYT ve YDT'de hangi konular çıkacak? İşte, YKS 2024 kazanımları ve konuları PDF