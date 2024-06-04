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Haberler Yaşam YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 06:16

YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumları sınavı YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran cumartesi günü gerçekleşecek. İkinci oturumlar AYT ve YDT ise ise 9 Haziran günü uygulanacak. Adaylar sınava beş gün kala müfredat konularını tekrar gözden geçirmeye başladı. İlk oturum TYT'de; temel sınavlar uygulanacakken ikinci sınav AYT'de alan sınavlar uygulanacak. Sınavın konuları ve kazanımları belli oldu. Peki YKS AYT TYT ve YDT'de hangi konular çıkacak? İşte, YKS 2024 kazanımları ve konuları PDF

YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları

YKS'ye sayılı günler kaldı. Bu sene sınava 3 milyondan fazla aday katılacak. Adaylar sınavdan kısa bir süre önce millî eğitim bakanlığı tarafından belirlenen müfredat konularını ve sınavın kazanımlarını araştırmaya başladı. Peki, YKS AYT ve TYT sınavında hangi konular çıkacak? İşte YKS kazanımları PDF

YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları

YKS KONU VE KAZANIMLAR 2024

ÖSYM tarafından 2024 yılında gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)"na esas derslere ait konu ve kazanımlar yayınlandı.

2024 yılında gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)"na esas derslere ait konu ve kazanımlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

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YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları

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YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları

YKS SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS KONU VE KAZANIMLARI PDF 2024: TYT,AYT, YDT hangi konular sınavda çıkacak? 9.10.11. ve 12. sınıf müfredatı ve konuları

YKS 2024 NE ZAMAN?

YKS 2024 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran günü tamamlanacak.

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