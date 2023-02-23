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Haberler Yaşam YKS NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, başvuru ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 13:37

YKS NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, başvuru ne zaman yapılacak?

YKS ertelendi mi, YKS ne zaman yapılacak soruları milyonlarca öğrenci ve ebeveynler tarafından aratılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler ve MEB'e bağlı okullar açısından kararlar alınırken, YKS 2023 için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar, "YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. Bu yıl girilecek sınavda 12. sınıf ikinci dönem konuları sorumlu tutulmayacak. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte konu hakkında detaylar

YKS NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, başvuru ne zaman yapılacak?

YKS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi ve ertelendi mi sorusu yanıt arıyor. Yaşanan deprem yüzünden afet bölgesinde okullarda devam zorunluluğu aranmazken, üniversiteler de uzaktan eğitime geçildi. Üniversite sınavı için bekleyiş sürüyor. Peki, YKS ertelenecek mi? İşte YKS 2023 hakkında detaylar

YKS NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, başvuru ne zaman yapılacak?

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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YKS NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, başvuru ne zaman yapılacak?

BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI

Bakan Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi:

YKS NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, başvuru ne zaman yapılacak?

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"

YKS NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, başvuru ne zaman yapılacak?

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra 2023 YKS takvimi seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

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