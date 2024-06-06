Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 00:06

YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!

YKS'ye sayılı günler kala YKS ne zaman? Sorusu araştırılmaya başladı. 3 milyon adayın gireceği sınav için YKS kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor, kaç soru var? sorgulanıyor. Bu cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınava Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. TYT sınavında Temel Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri uygulanacakken AYT'de alan testleri uygulanacak. Peki, YKS saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM YKS oturum süreleri ve saatleri

YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!

Üniversite sınavına sayılı günler kala soru sayısı ve oturum süreleri araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav 3 oturumda yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!

YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) saat 10.15'te gerçekleştirilecek. 9 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Aynı gün son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!

YKS: TYT AYT YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından sorgulanacak. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

SON DAKİKA