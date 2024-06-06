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YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
00:06
YKS NE ZAMAN? 2024 YKS: TYT,AYT,YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite oturum süreleri ve soru sayısı!
YKS'ye sayılı günler kala YKS ne zaman? Sorusu araştırılmaya başladı. 3 milyon adayın gireceği sınav için YKS kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor, kaç soru var? sorgulanıyor. Bu cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınava Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. TYT sınavında Temel Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri uygulanacakken AYT'de alan testleri uygulanacak. Peki, YKS saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM YKS oturum süreleri ve saatleri