YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS ne zaman, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar AYT, TYT, YDT sınav ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Yaz aylarında gerçekleşen sınavların ileri bir tarihe ertelenip ertelenmediği merak konusu. YKS ertelendi mi, ertelenecek mi soruları ÖSYM ve YÖK kararları ile takip ediliyor. Peki, 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman? İşte, detaylar…