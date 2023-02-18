YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal hayatın devamlılığı noktasında bazı kararlar alındı. Sınava girecek öğrenciler YKS ne zaman, ertelenecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. YÖK tarafından alınan kararlardan ilki üniversite sınavı konularına ikinci dönem müfredatının dahil edilmemesi oldu. AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri hakkında araştırma yapan adaylar, sınav hazırlıklarına devam ediyor. Okul açılış tarihlerinin ertelenmesi ardından YKS ertelendi mi sorusu yanıt arıyor. Peki, YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM ile YKS 2023 başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…