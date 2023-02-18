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Haberler Yaşam YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:33

YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal hayatın devamlılığı noktasında bazı kararlar alındı. Sınava girecek öğrenciler YKS ne zaman, ertelenecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. YÖK tarafından alınan kararlardan ilki üniversite sınavı konularına ikinci dönem müfredatının dahil edilmemesi oldu. AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri hakkında araştırma yapan adaylar, sınav hazırlıklarına devam ediyor. Okul açılış tarihlerinin ertelenmesi ardından YKS ertelendi mi sorusu yanıt arıyor. Peki, YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM ile YKS 2023 başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…

YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS ne zaman, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar AYT, TYT, YDT sınav ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Yaz aylarında gerçekleşen sınavların ileri bir tarihe ertelenip ertelenmediği merak konusu. YKS ertelendi mi, ertelenecek mi soruları ÖSYM ve YÖK kararları ile takip ediliyor. Peki, 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman? İşte, detaylar…

YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS ertelendi mi, ertelenecek mi? 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

MEB'in yaptığı açıklamayla okullar iki hafta boyunca ertelenirken, sınav hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

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