Haberler Yaşam YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, başvuru tarihleri belli mi?

Giriş Tarihi: 23.02.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 18:39

YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2023? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, başvuru tarihleri belli mi?

YKS ertelendi mi, YKS ne zaman yapılacak soruları milyonlarca öğrenci ve ebeveynler tarafından aratılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler ve MEB'e bağlı okullar açısından kararlar alınırken, YKS 2023 için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar, "YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. Bu yıl girilecek sınavda 12. sınıf ikinci dönem konuları sorumlu tutulmayacak. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte konu hakkında detaylar