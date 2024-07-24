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YKS OBP nasıl hesaplanır? Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
16:07
2024 YKS tercih süreci başlıyor… Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan öğrenciler, Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi gibi sorularla araştırma yapıyor. Tercihlerde kullanılacak puanlara Ortaöğretim Başarı Puanı eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Peki, YKS OBP nasıl hesaplanır? İşte detaylar.