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Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:07

YKS OBP nasıl hesaplanır? Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi?

2024 YKS tercih süreci başlıyor… Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan öğrenciler, Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi gibi sorularla araştırma yapıyor. Tercihlerde kullanılacak puanlara Ortaöğretim Başarı Puanı eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Peki, YKS OBP nasıl hesaplanır? İşte detaylar.

YKS OBP nasıl hesaplanır? Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi?

Lise eğitimini tamamlayıp yükseköğrenime başlamaya hazırlanan milyonlarca aday yarından itibaren üniversite tercihlerini yapacak. Tercihlerde kullanılacak olan puana OBP dahil olup olmadığını merak eden adaylar, YKS OBP nasıl hesaplanır, üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili açıklama.

YKS OBP nasıl hesaplanır? Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi?

OBP NEDİR?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerden aldıkları notlar, sınav başarıları ve diğer akademik performansları OBP'nin hesaplanmasında kullanılır.

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YKS OBP nasıl hesaplanır? Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi?

OBP YKS PUANINA DAHİL Mİ, EKLENDİ Mİ?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS kılavuzunda, her aday için hesaplanan OBP'nin; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına ekleneceği ve böylece adayların yerleştirme puanlarının hesaplanacağı bilgisi yer aldı. Buna göre sonuç sayfasında yer alan puanların içerisinde OBP'nin de yer aldığı sonucu çıkarılıyor.

YKS OBP nasıl hesaplanır? Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi?

OBP NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

YKS OBP nasıl hesaplanır? Üniversite tercihinde Ortaöğretim Başarı Puanı nedir, YKS puanına dahil mi?

OBP TYT'YE Mİ, AYT'YE Mİ EKLENİR?
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

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