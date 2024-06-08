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YKS rasyonel sayı - gerçel sayı sorusu gündem oldu! 2024 YKS TYT'de çıkan hangisi gerçel sayı değildir sorusunun cevabı nedir?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:03
YKS rasyonel sayı - gerçel sayı sorusu gündem oldu! 2024 YKS TYT'de çıkan hangisi gerçel sayı değildir sorusunun cevabı nedir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyondan fazla adayın katılımıyla tamamlandı. Üniversite sınavının ilk adımının sona ermesinin ardından YKS rasyonel sayı - gerçel sayı sorusu sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Öğrenciler yanıtlamakta güçlük çektikleri bu sorunun doğru cevabını araştırmaya koyuldu. Peki, 2024 YKS TYT'de çıkan hangisi gerçel sayı değildir sorusunun cevabı nedir?