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YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ÖSYM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
10:54
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için heyecan başladı. İyi bir üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen milyonlarca aday sınav hazırlıklarında sona yaklaşırken; 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ÖSYM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak sorularıyla araştırmalara başladı. Sınava dair en önemli konuların başında gelen sınav giriş yerleri açıklanma tarihi adayların gündemine oturdu. İşte ÖSYM YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı…