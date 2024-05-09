YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ÖSYM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS için başvurular şubat ayında alınmıştı. Sınava ilişkin araştırmalar arasında 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ÖSYM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak gibi sorular yer alırken ÖSYM'den gelen açıklamalar anbean takip ediliyor. İşte YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı…