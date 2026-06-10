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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! ÖSYM ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 11:43
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! ÖSYM ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek için giriş belgelerini görüntülemeye başladı. Sınava sayılı günler kala, sınav yerlerine ilişkin detaylar da netlik kazanmış oldu.