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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:14
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek için giriş belgelerini görüntülemeye başladı. Sınava sayılı günler kala, sınav yerlerine ilişkin detaylar da netlik kazanmış oldu.