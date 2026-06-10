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Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:14

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek için giriş belgelerini görüntülemeye başladı. Sınava sayılı günler kala, sınav yerlerine ilişkin detaylar da netlik kazanmış oldu.

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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

2026 YKS öncesinde adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak öğrenciler, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ÖSYM üzerinden erişebiliyor. Böylece sınav merkezleri ve oturum detayları da netlik kazanmış oldu.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

2026 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.

1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15

2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15

3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45

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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.

YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026'da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM'nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM AİS ile YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#YKS #ÖSYM

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