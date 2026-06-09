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YKS sınav giriş yerleri yayımlandı mı? ÖSYM ile 2026 üniversite sınavı belgesi adayların radarında!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 11:56
YKS sınav giriş yerleri yayımlandı mı? ÖSYM ile 2026 üniversite sınavı belgesi adayların radarında!
Milyonlarca adayın üniversite hayallerini süsleyen YKS 2026 maratonu için geri sayımda son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, öğrencilerin en çok merak ettiği "YKS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı başında yeler alındı.