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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran 2024 metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ücretsiz ulaşım saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:55
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran 2024 metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, ücretsiz ulaşım saat kaçta başlıyor?
8-9 Haziran tarihlerin gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav merkezlerine ulaşım sağlayacak adaylar ve aileleri YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlere dönülürken hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar merak ediliyor. Peki; 2024 YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...