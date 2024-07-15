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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 YKS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
08:59
YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2024 YKS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları gündemde! Açıklanacak sonuçların ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak.3 milyondan fazla adayın başvurusuyla gerçekleştirilen sınavın sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların TYT, AYT, YDT puanları yer alacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM duyurdu!