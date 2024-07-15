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Giriş Tarihi: 15.07.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 14:50

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ duyuruldu! ÖSYM ile 2024 YKS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları gündemde! Açıklanacak sonuçların ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak.3 milyondan fazla adayın başvurusuyla gerçekleştirilen sınavın sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların TYT, AYT, YDT puanları yer alacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM duyurdu!

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ duyuruldu! ÖSYM ile 2024 YKS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS sonuç tarihi gündemde. Üniversiteye gitmek için heyecanlı olan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Şimdiden tercih yapacakları üniversiteler için araştırmalara başlayan öğrenciler, sınav sonucuna göre tercih yapacak. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ duyuruldu! ÖSYM ile 2024 YKS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan kılavuzda sınav sonuçlarının 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı duyuruldu.

Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bilgilendirme yapılmazken yoğunluk oluşturmaması açısından sonuçların sabah erken saatlerde açıklanması bekleniyor.

Adaylar "YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı" duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.

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YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ duyuruldu! ÖSYM ile 2024 YKS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?

AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları tek tek duyurulmayacak. Adaylar tek sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara erişebilecek.

Sonuç ekranında adayların TYT puanı ve sınava girilmesi durumunda AYT ve YDT puanları yer alacak.

Adayların lisedeki başarı durumları ise OBP puanı olarak ifade edilecek. Adayların ortaöğretim başarı puanı dahil edilen başarı sıralamaları benzer şekilde YKS sınav sonuçları ekranında olacak.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ duyuruldu! ÖSYM ile 2024 YKS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAPATILDI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu.

Özvar açıklamasında " Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ duyuruldu! ÖSYM ile 2024 YKS ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

ÖĞRENCİLER YAYINLANACAK KILAVUZU BEKLİYOR

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite sınavı tercih takvimi ayrıca duyurulacak. Adaylar 2024 yılı YKS tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak. Tercih kılavuzunda üniversitelerin kontenjanları, özel ve genel şartları, taban puanları, tercih hakkı ve tercih süresine ilişkin genel bilgiler yer alacak. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanamayan adaylar için ek tercihler alınacak. Geçtiğimiz yıl tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.

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