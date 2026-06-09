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YKS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile YKS 2026 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için gözler AİS'te
Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:49
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:53
YKS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile YKS 2026 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için gözler AİS'te
Milyonlarca adayın üniversite hayallerini süsleyen YKS 2026 maratonu için geri sayımda son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, öğrencilerin en çok merak ettiği "YKS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı başında yeler alındı.