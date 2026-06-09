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Giriş Tarihi: 09.06.2026 23:05

YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

Milyonlarca adayın üniversite hayallerini süsleyen YKS 2026 maratonu için geri sayımda son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, öğrencilerin en çok merak ettiği "YKS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı başında yeler alındı.

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YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

Haziran ayında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için heyecan doruktayken, adaylar sınav salonu ve okul bilgilerini öğrenmek adına dijital platformları yakın takibe aldı. Üniversite kapılarını aralayacak kritik oturumlara katılım sağlayacak öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile resmi sistem üzerinden sorgulama yapabilecek. YKS sınav giriş belgesi sorgulamaları binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor.

YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM 2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), genellikle merkezi sınavların giriş belgelerini oturum tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunuyor. 2026 YKS takvimi doğrultusunda, TYT ve AYT oturumlarına katılacak milyonlarca öğrencinin sınav yerlerinin 10 Haziran 2026 civarında ilan edilmesi bekleniyor. Kurumun resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuru ile birlikte eş zamanlı olarak sistem aktif hale getirilecek.

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YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, kendilerine ait sınav binası, salon ve sıra numarası gibi hayati bilgileri barındıran YKS sınav giriş belgesine internet aracılığıyla ulaşabilecek. Sorgulama işlemi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel ÖSYM şifrelerini kullanarak ya da e-Devlet kapısı entegrasyonu sayesinde sisteme güvenli geçiş yapıp belgelerinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını alabilecek.

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YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

TYT, AYT VE YDT OTURUM TARİHLERİ VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 YKS maratonu üç ayrı oturum halinde organize ediliyor. İlk aşama olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. İkinci aşama olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar sabahı yine 10.15'te gerçekleştirilirken, dil adaylarının katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra saat 15.45'te başlayacak. Adayların sınav günü "15 dakika kuralı" nedeniyle salon kapılarının kapatılma saatlerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.

YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU BELGELER

YKS oturumlarına katılacak öğrencilerin sınav binalarına sorunsuz şekilde kabul edilebilmesi için yanlarında iki temel evrakı bulundurması zorunludur. Bunlardan ilki, ÖSYM AİS üzerinden alınan ve üzerinde adayın güncel fotoğrafı ile karekod bulunan 2026 YKS Sınav Giriş Belgesi'dir. İkinci zorunlu evrak ise üzerinde soğuk damga ve güncel bir fotoğraf yer alan, T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı veya Yeni T.C. Kimlik Kartı'dır.

YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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