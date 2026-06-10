YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA (osym.gov.tr): YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?

2026 YKS'ye sayılı günler kala, adayların gündemindeki en önemli başlıklardan biri sınav giriş yerlerinin açıklanması oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak öğrenciler, sınavın gerçekleştirileceği okul ve salon bilgilerine ulaşmayı bekliyor.