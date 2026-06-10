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Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:26

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA (osym.gov.tr): YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerini bekliyor. Adaylar, sınava hangi okulda ve hangi salonda katılacaklarını öğrenebilmek için giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Sınav için geri sayımın başlamasıyla "YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

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YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA osym.gov.tr: YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?

2026 YKS'ye sayılı günler kala, adayların gündemindeki en önemli başlıklardan biri sınav giriş yerlerinin açıklanması oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak öğrenciler, sınavın gerçekleştirileceği okul ve salon bilgilerine ulaşmayı bekliyor.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA osym.gov.tr: YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor. YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

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YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA osym.gov.tr: YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?

2026 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.

1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15

2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15

3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45

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YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA osym.gov.tr: YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.

YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA osym.gov.tr: YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026'da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM'nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA osym.gov.tr: YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA osym.gov.tr: YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#YKS #ÖSYM

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