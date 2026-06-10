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YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA (osym.gov.tr): YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:26
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA (osym.gov.tr): YKS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden sorgulanır?
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerini bekliyor. Adaylar, sınava hangi okulda ve hangi salonda katılacaklarını öğrenebilmek için giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Sınav için geri sayımın başlamasıyla "YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.