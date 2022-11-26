YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? 2023 YKS sınav tarihi ile ilgili flaş açıklama! Gözler ÖSYM takviminde...

Geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından duyurulan takvimle 2023 YKS sınav tarihi de belli olmuştu. Üniversite eğitimi almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın duyurulan tarihinin üzerine ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Sınav tarihinin prensip olarak seçim takvimiyle üst üste gelmeyeceği duyuran Çelik, konuyla ilgili ÖSYM'nin bir çalışma yürüttüğünü bildirdi. Gözler şimdi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? İşte YKS sınav tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.