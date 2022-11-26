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Haberler Yaşam YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? 2023 YKS sınav tarihi ile ilgili flaş açıklama! Gözler ÖSYM takviminde...
Giriş Tarihi: 26.11.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 12:26

YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? 2023 YKS sınav tarihi ile ilgili flaş açıklama! Gözler ÖSYM takviminde...

Geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından duyurulan takvimle 2023 YKS sınav tarihi de belli olmuştu. Üniversite eğitimi almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın duyurulan tarihinin üzerine ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Sınav tarihinin prensip olarak seçim takvimiyle üst üste gelmeyeceği duyuran Çelik, konuyla ilgili ÖSYM'nin bir çalışma yürüttüğünü bildirdi. Gözler şimdi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? İşte YKS sınav tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.

YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? 2023 YKS sınav tarihi ile ilgili flaş açıklama! Gözler ÖSYM takviminde...

ÖSYM sınav takvimiyle birlikte milyonların beklediği YKS sınav tarihi de belirlenmişti. Ancak Haziran ayında düzenlenen sınavın seçimle denk gelme ihtimali sonrası Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. ÖSYM sitesinde takvimin geri çekilmesi üzerine adaylar "YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi?" sorularının yanıtını aramaya başladı. AK Parti sözcüsü Çelik'in açıklamasına göre; ÖSYM konuyla ilgili bir çalışma içerisinde ve detayları kısa süre içerisinde kamuoyunun bilgisine sunacak. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? 2023 YKS sınav tarihi ile ilgili flaş açıklama! Gözler ÖSYM takviminde...

YKS SINAV TARİHİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) açıkladığı 2023'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine ilişkin olarak, "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? 2023 YKS sınav tarihi ile ilgili flaş açıklama! Gözler ÖSYM takviminde...

"ÖSYM'nin bugün açıkladığı takvime göre gelecek yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran tarihinde seçim yapılacağı ifade edilmişti. Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi, ertelendi mi? 2023 YKS sınav tarihi ile ilgili flaş açıklama! Gözler ÖSYM takviminde...

YKS SINAV TARİHİ DUYURULMUŞTU...

ÖSYM yayımladığı sınav takviminde YKS yani üniversite sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceğini duyurmuş,

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağını ifade etmişti.

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