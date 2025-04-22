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YKS SINAVI TARİHİ 2025: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:51
YKS SINAVI TARİHİ 2025: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri
2025 YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversiteye giriş yapacak adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumları için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile YKS tarihleri belli oldu. Üniversite hayali kuran öğrenciler geri sayımı hızlandırmış durumda. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT tarihleri ve tüm detaylar.