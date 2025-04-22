YKS SINAVI TARİHİ 2025: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

OBP NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülüyor.

Buna göre 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 oluyor. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınır, okul bazında işlem yapılmaz.