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YKS SONUÇ SORGULAMA (AYT-TYT-YDT) || ÖSYM 2024 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
09:28
YKS SONUÇ SORGULAMA (AYT-TYT-YDT) || ÖSYM 2024 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları gündemde! Açıklanacak sonuçların ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak.3 milyondan fazla adayın başvurusuyla gerçekleştirilen sınavın sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların TYT, AYT, YDT puanları yer alacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM duyurdu!