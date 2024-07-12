YKS SONUÇ SORGULAMA (AYT-TYT-YDT) || ÖSYM 2024 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAPATILDI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu.

Özvar açıklamasında " Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.