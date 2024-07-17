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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuçları belli oldu! İşte sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
13:10
YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuçları belli oldu! İşte sorgulama ekranı
YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 16 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2024 YKS sonuçları sorgulama ekranı!