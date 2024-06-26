YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ilan etti! ÖSYM AİS YKS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu sorgulanmaya başladı. SÖYM sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçları kontrol ediliyor. Sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS sonuç sorgulama