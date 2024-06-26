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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ilan etti! ÖSYM AİS YKS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:46
YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ilan etti! ÖSYM AİS YKS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?
YKS sonuçları 2024 ÖSYM AİS sayfasından üzerinden sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturumda şeklinde yapılan sınavın TYT-AYT ve YDT oturumlarının ardından sınavın açıklanma tarihinden önce ilan edilmesi ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı ziyaret ediliyor. Adaylar sınav sonucuna göre tercihlerini gerçekleştirmek ve üniversiteye yerleşmek adına sonuçlarını kontrol ediyor. Sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi ve YKS sonuç sorgulama ekranı