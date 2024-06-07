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YKS SONUÇ TARİHİ 2024 || ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
13:02
YKS sınav soruları ve cevapları ile birlikte YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 8-9 Haziran tarihinde ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 3 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı sınavda sonuçlar ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu yanıt arıyor. YKS sınavı TYT, AYT VE YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşiyor. YKS sonuçları ve cevap anahtarı " https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden ilan edilecek. Peki, ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, YKS sonuç tarihi!