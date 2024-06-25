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Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:14

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM merakla beklenen YKS sonuç tarihini duyurdu!

YKS sonuçları 2024 hakkında ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Sınava giren milyonlarca aday "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. ÖSYM üniversite sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM merakla beklenen YKS sonuç tarihini duyurdu!

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. ÖSYM sonuç ekranı üzerinde 8-9 Haziran'da yapılan üç oturumun sonuçları sık sık kontrol ediliyor. Sonuçların açıklanmasının akabinde öğrenciler, ÖSYM sonuç ekranı üzerinden aldığı puanı ve başarı sıralamasını öğrenecek ve ardından tercih süreci başlayacak. İki ve dört yıllık bölümler arasından adaylar başarı sıralamalarına göre tercihte bulunacaklar. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, yanıtı.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM merakla beklenen YKS sonuç tarihini duyurdu!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sene başında belli olan başvuru, sınav ve sonuç takvimine göre üniversite sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih de belli oldu.

Buna göre sonuçlar Temmuz ayında adaylar ile buluşuyor.

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YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM merakla beklenen YKS sonuç tarihini duyurdu!

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

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YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM merakla beklenen YKS sonuç tarihini duyurdu!

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM merakla beklenen YKS sonuç tarihini duyurdu!

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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