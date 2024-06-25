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YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM merakla beklenen YKS sonuç tarihini duyurdu!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:14
YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM merakla beklenen YKS sonuç tarihini duyurdu!
YKS sonuçları 2024 hakkında ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Sınava giren milyonlarca aday "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. ÖSYM üniversite sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı...