YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS sonuç tarihi gündemde. Üniversiteye gitmek için heyecanlı olan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Şimdiden tercih yapacakları üniversiteler için araştırmalara başlayan öğrenciler, sınav sonucuna göre tercih yapabilecek. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar!