Haberler
Yaşam
YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
14:16
YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrenciler geri sayıma başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS tercihler hangi tarihte başlayacak? İşte, ayrıntılar...