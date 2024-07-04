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Haberler Yaşam YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 14:16

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrenciler geri sayıma başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS tercihler hangi tarihte başlayacak? İşte, ayrıntılar...

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS sonuç tarihi gündemde. Üniversiteye gitmek için heyecanlı olan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Şimdiden tercih yapacakları üniversiteler için araştırmalara başlayan öğrenciler, sınav sonucuna göre tercih yapabilecek. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek.

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YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2024 || Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı

Soruların yayın hakkı yalnızca ÖSYM'ye ait olup soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldığında aşağıdaki linke tıklayarak ilgili ekrana gidebilirsiniz;

2024 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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