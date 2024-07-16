YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

YKS sonuçları son dakika açıklandı. Üniversiteye gitmek için heyecanlı olan adaylar sonuç ekranına odaklandı. Tercih yapacakları üniversiteler için araştırmalara başlayan öğrenciler, sınav sonucuna göre tercih işlemlerine başlayacak. Peki, 2024 YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar!