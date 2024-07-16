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Haberler Yaşam YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU! TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 14:08

YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU! TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 16 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2024 YKS sonuçları sorgulama ekranı!

YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU! TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

YKS sonuçları son dakika açıklandı. Üniversiteye gitmek için heyecanlı olan adaylar sonuç ekranına odaklandı. Tercih yapacakları üniversiteler için araştırmalara başlayan öğrenciler, sınav sonucuna göre tercih işlemlerine başlayacak. Peki, 2024 YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar!

YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU! TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

YKS SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Sonuçları Açıklandı!

Adaylar "YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı" duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlıyor.

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YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU! TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU! TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU! TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!

YKS SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?

AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları tek tek duyurulmayacak. Adaylar tek sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara erişebilecek.

Sonuç ekranında adayların TYT puanı ve sınava girilmesi durumunda AYT ve YDT puanları yer alacak.

Adayların lisedeki başarı durumları ise OBP puanı olarak ifade edilecek. Adayların ortaöğretim başarı puanı dahil edilen başarı sıralamaları benzer şekilde YKS sınav sonuçları ekranında olacak.

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