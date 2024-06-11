YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sene başında belli olan başvuru, sınav ve sonuç takvimine göre üniversite sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih de belli oldu.

Buna göre sonuçlar Temmuz ayında adaylar ile buluşuyor.