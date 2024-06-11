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Giriş Tarihi: 11.06.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 12:03

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?

YKS sonuçları 2024 hakkında ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Üç oturumda yapılan TYT-AYT ve YDT sınavlarının ardından adaylar erken açıklanma ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı üzerinde sık sık kontrollerini yapıyor. Sınava giren milyonlarca aday "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversite sınavı sonuç tarihini duyurdu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM sonuç ekranı üzerinde 8-9 Haziran'da yapılan üç oturumun sonuçları sık sık kontrol ediliyor. Sonuçlar açıklandığı noktada öğrenciler ÖSYM sonuç ekranı üzerinden aldığı puanı ve yaptığı sıralamayı öğrenebilecek ve ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler iki ve dört yıllık bölümler arasından adaylar başarı sıralamalarına göre tercihte bulunacaklar. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, hangi tarihte? İşte, konu hakkında detaylar…

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?

YKS 2024 TAMAMLANDI!

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile 3 oturumda tamlanan YKS 2024 8-9 Haziran tarihlerinde cumartesi sabah oturumu; pazar sabah ve öğle oturumu şeklinde gerçekleştirildi.

Ardından soru ve cevap kitapçığı erişime açıldı.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı

Soruların yayın hakkı yalnızca ÖSYM'ye ait olup soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldığında aşağıdaki linke tıklayarak ilgili ekrana gidebilirsiniz;

2024 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sene başında belli olan başvuru, sınav ve sonuç takvimine göre üniversite sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih de belli oldu.

Buna göre sonuçlar Temmuz ayında adaylar ile buluşuyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?

SONUÇLAR 17 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK!

YKS sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek.

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