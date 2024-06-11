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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
12:03
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM tarih verdi! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?
YKS sonuçları 2024 hakkında ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Üç oturumda yapılan TYT-AYT ve YDT sınavlarının ardından adaylar erken açıklanma ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı üzerinde sık sık kontrollerini yapıyor. Sınava giren milyonlarca aday "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversite sınavı sonuç tarihini duyurdu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...